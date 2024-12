Cuoco, addetto logistica e verniciatore a spruzzo

1 cuoco/a con esperienza capo partita. Il lavoro sarà dal mercoledì alla domenica (la sera) e la domenica sia a pranzo che a cena. Richieste: capacità di gestire in autonomia la cucina per piatti tipici, tradizionali e di pesce. Lavoro a tempo determinato + possibilità di tempo indeterminato. Aspetto curato, predisposizione al ruolo e motivazione. Per contatti cell: 347.2649266.

1 verniciatore a spruzzo. Si ricerca verniciatore per autocarrozzeria per preparazione e verniciatura autoveicoli. Lavoro a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Altopascio. Richiesta esperienza nelle mansioni. Inviare il curriculum via email: [email protected].

1 addetto alla logistica di magazzino. Si ricerca magazziniera/e con provata esperienza per il coordinamento delle attività di magazzino relative a merce in entrata e in uscita. Lavoro a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Lucca. Si richiedono capacità organizzative ed elementari conoscenze informatiche di gestione. Il lavoro si svolge dal lunedì al venerdì. Email: [email protected].