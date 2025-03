Cumuli di rifiuti abbandonati al Padule

Cataste di rifiuti che occupano diversi metri quadrati di superficie, con materiali davvero eterogenei: dal vetro alla plastica, al legno, a scarti dell’edilizia, rivestimenti e molto altro. E’ quello che si trova nel Padule tra Porcari e Capannori dove la vista e non solo è deturpata da questo tipo di immondizia che, probabilmente, si è accumulata con il tempo. Una zona è abbastanza isolata, ritenuta idonea per qualcuno per scaricarvi rifiuti e deve esserci voluto del tempo per creare questo volume di roba. Diventa anche difficile bonificare perché il luogo, se non proprio impervio, è piuttosto accidentato. Anche i cittadini che si recano con i cani a fare passeggiate si sono accorti di questo scempio. . Inoltre, secondo i cittadini, sarebbe opportuno installare qualche telecamera. M.S.