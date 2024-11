Cultura e commercio insieme. Si uniscono i negozi e il teatro. Voucher per gli abbonati

Cultura e commercio, settori per certi versi agli antipodi, in simbiosi. Accade ad Altopascio dove ritorna l’iniziativa che unisce stagione teatrale ad attività commerciali del territorio. Cultura e commercio insieme per sostenersi e supportarsi a vicenda: questo è infatti l’obiettivo dell’iniziativa, promossa dall’amministrazione D’Ambrosio insieme ai commercianti di Altopascio, Spianate, Marginone e Badia Pozzeveri, che prevede l’erogazione di voucher, da spendere nei negozi che hanno aderito, a chi si abbona alla stagione teatrale 2024/2025.

Sia chi ha già rinnovato l’abbonamento così come chi si abbonerà ex novo per questa stagione, potrà ritirare il voucher in occasione del primo spettacolo in programma, martedì 26 novembre, direttamente in teatro. "L’obiettivo è valorizzare la cultura, il nostro teatro, la nostra bella stagione di prosa - spiegano gli assessori Alessio Minicozzi (cultura) e Adamo La Vigna (commercio) - e di innescare una sinergia virtuosa con i commercianti. Torniamo anche quest’anno con un’iniziativa che vuole rendere ancora più forte il rapporto tra cultura e commercio, tra due anime diverse e solo apparentemente lontane del nostro territorio: ma Altopascio è una e possiamo farla crescere solo se lavoriamo insieme. Da una parte, quindi, vogliamo valorizzare il comparto cultura, sostenendo il teatro, e dall’altra, vogliamo supportare il commercio locale e di paese". Chi sceglie di abbonarsi alla stagione teatrale riceverà un voucher oro con il quale si ha diritto al 20% di sconto in ogni attività commerciale aderente all’iniziativa. Ecco i negozi che aderiscono all’iniziativa. Altopascio: Foto Ottica Bonini, Crazy Sport, La Cicala Altopascio, La Dogana, Fashion Abbigliamento, Crema e Cioccolato, Carpe Diem, Fisio Tau. Spianate: Patrizia Unisex Parrucchiere. A Marginone: Pasticceria Mimosa. A Badia Pozzeveri: Farmacia comunale, Fly in Bar. Info su spettacoli, biglietti e abbonamenti su: www.teatrocinemapuccini.it

Ma.Ste.