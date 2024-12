Cronoscalata all’antro Corchia

Curata sotto l’aspetto tecnico dal Gp. Parco Alpi Apuane Team Ecoverde del presidente Graziano Poli e dall’Us. Levigliani, sabato 14 dicembre si svolge la XIV edizione della Cronoscalata all’Antro del Corchia nella magica atmosfera natalizia del paese di Levigliani, nel cuore delle Apuane. La manifestazione è patrocinata dall’Ente Parco Apuane, dalla Uisp, dalla Cooperativa Condomini e dal Corchia Park. Il via della gara scatterà dalla località Lambora alle ore 15.15 e partiranno due atleti ogni 30“ dalla categoria Oro a quella Assoluta con arrivo proprio all’interno della grotta più profonda d’Italia su un percorso di 3 km con un dislivello di 200 metri. La gara sarà valida come ultima tappa del Circuito podistico toscano 2024 e del Circuito Highlander Apuane 2024. I favori del pronostico al maschile sono per il vincitore delle precedenti due edizioni Stefano Bascherini del Gp.

Parco Alpi Apuane che detiene anche il record del percorso in 14’53“, mentre in campo femminile la titolata alla vittoria appare Elena Bertolotti dell’ Atletica Castello che nel 2022 fermò il cronometro in 18’ 17“.

Dino Magistrelli