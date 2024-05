“Cronisti in classe“. Oggi in San Francesco la premiazione delle pagine migliori

Una festa straordinaria quella che si terrà stamani nella chiesa di San Francesco con centinaia di studenti, i loro docenti e dirigenti scolastici e tutti coloro, enti, istituzioni, sponsor, che hanno dato ali all’edizione 2024 dello storico concorso de La Nazione riservato alle scuole primarie e medie del territorio, “Cronisti in classe”. Premi a loro, ai ragazzi e alle ragazze delle 16 scuole di Lucca, Piana e Mediavalle - Garfagnana che hanno dato vita alla sfida più bella, quella di vestire i panni del cronista per indagare, incuriosirsi, mettere in luce realtà positive o problemi _ come quello dell’ambiente - che non possiamo più fare finta di non vedere.

A colpi di “scoop” hanno gareggiato la scuola media di Pescaglia, a San Martino in Freddana, la media di Castelnuovo di Garfagnana, la media e primaria Esedra, la media di Lammari, la primaria Santa Dorotea in due distinti gironi con classi diverse, la scuola di Gramolazzo, la primaria di Gallicano, la media Buonarroti di Ponte a Moriano, la media di Gallicano, la media Carducci del centro storico, la primaria di Porcari, la media di San Leonardo in Treponzio, la primaria di San Ginese e la primaria di Pieve San Paolo. I migliori saranno premiati oggi, ma il premio vero è ciò che resterà per loro e per noi: quelle pagine di giornale, pubblicate in questi mesi ogni settimana su La Nazione, che testimoniano quanto scrivere, informarsi, farsi raccontare dagli altri, indagare nel presente e nella storia del paese dove si vive, non sia un banale esercizio ma una vera spinta formativa che aiuta a crescere, a scegliere, a migliorare ciò che ci sta intorno.

E in questo senso sono stati fondamentali i partner dei “Cronisti in classe 2024”. Un ringraziamento speciale a Conad, Banco di Lucca e del Tirreno, Fondazione Cassa di Risparmio, Sistema Ambiente, Comune di Capannori, Fondazione Lazzareschi, Cispel, Autorità Idrica Toscana, Autolinee Toscane, Anbi Toscana, Consiglio Regionale, Cartiere Carrara, Comitato Celebrazioni Pucciniane, Parco appennino Tosco Emiliano. Hanno proposto loro stessi dei temi, hanno dato stimoli e occasioni perché gli studenti si muovessero sulla rotta dell’informazione, quella che li aiuta a diventare cittadini del domani. In tanti hanno scelto il tema dell’ambiente come emergenza assoluta, indicando anche le “soluzioni” più vicine a noi, o almeno la strada del contributo che ognuno di noi ogni giorno può dare per salvare la natura. Qualcuno anche quello della solidarietà, della storia, delle realtà imprenditoriali del proprio territorio, del futuro delle smart city. Articoli di giornale che guardano dritto negli occhi il lettore, sinceri e per questo efficaci. I “Cronisti in classe” 2024 hanno saputo far la differenza.

Laura Sartini