La suggestiva “processione dei Crocioni” a Castiglione di Garfagnana

Castiglione di Garfagnana (Lucca), 7 aprile 2023 - Nella tarda serata di Giovedì Santo, a Castiglione di Garfagnana, si è rinnovata la tradizione secolare e particolarmente sentita dalla comunità locale della Processione dei Crocioni, rievocazione sacra della Passione di Cristo che si svolge con caratteristiche uniche e una perfetta trasposizione del doloroso percorso di Gesù verso il Monte Calvario, che attrae ogni anno molti partecipanti.

Dopo la Messa In Coena Domini, celebrata nella Chiesa di San Michele da don Giovanni Grassi, i numerosi fedeli presenti si sono spostati in massa lungo le strette vie del borgo medievale illuminate soltanto dalla luce delle torce, attendendo il passaggio del Cristo. Scalzo, in catene e piegato sotto il peso di una grande croce di legno, Gesù è stato rievocato da una persona scelta nel totale anonimato dal Priore dell'Arciconfraternita del SS. Sacramento che, con la Croce del Castello di Castiglione, tramanda da oltre due secoli il rituale sacro. Massima suggestione e forte coinvolgimento da parte di tutti nei confronti dell’evento, amplificato dal suono dei tamburi che hanno accompagnato incessantemente i passi e le cadute del Cristo rappresentato. Fio. Co.