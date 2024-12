Croce Rossa tra bambini e anziani. I volontari nel reparto Pediatria poi in visita a Rsa e case famiglia

Quando le tradizioni fanno bene al cuore. Anche quest’anno, i volontari della Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca hanno deciso di trascorrere le festività natalizie insieme ai bambini e agli anziani ospiti nelle Rsa del nostro territorio.

La mattina del 25, insieme a Babbo Natale, i volontari hanno fatto visita alle case-famiglia e al reparto di Pediatria dell’ospedale San Luca. Nell’occasione, ai piccoli pazienti e ospiti, i volontari hanno consegnato i regali donati dalla popolazione grazie all’iniziativa “Un regalo che aiuta”. Iniziativa che quest’anno, anche grazie alle nuove collaborazioni, ha raggiunto un record straordinario: i regali acquistati e consegnati all’Associazione per poter essere donati, infatti, sono stati 300. Un numero mai visto prima che riempie di orgoglio il comitato. I regali sono stati consegnati anche a bambini e bambine ospiti della Casa-famiglia di Vicopelago, di Santa Gemma e di Santa Margherita e alle famiglie che la Croce Rossa segue tramite il Centro di ascolto.

“Sono orgoglioso di rappresentare i tanti giovani che anche quest’anno hanno dimostrato grande spirito di iniziativa e un ottimo lavoro di squadra nel portare avanti l’iniziativa della raccolta regali, che per la nostra associazione è motivo di orgoglio – ha commentato il consigliere e rappresentante dei Giovani, Nicola Calanchi - Abbiamo avuto un incredibile risposta da parte del territorio, dai privati cittadini, associazioni e punti vendita: questo ci ha permesso di ottenere dei numeri mai raggiunti prima, permettendoci di raggiungere più bambini e realtà fragili. Questo è la dimostrazione che la nostra comunità ha le potenzialità per fare rete ed è reattiva nel rispondere ai bisogni del territorio”.

“Sono molto soddisfatta e orgogliosa delle iniziative che i nostri volontari hanno portato avanti con dedizione e spirito di solidarietà – ha aggiunto la Presidente Cecilia Di Somma - La nostra missione è sempre quella di essere al fianco delle persone più fragili e anche quest’anno il nostro comitato ha dimostrato un impegno straordinario. Ringrazio di cuore i volontari ma anche i tanti cittadini, attività e punti vendita del territorio che ci hanno supportato nelle nostre attività. Senza loro tutto questo non sarebbe stato possibile”.

I volontari hanno portato i loro auguri anche al personale sanitario in servizio al San Luca, ai reparti di terapia intensiva e pronto soccorso, e ai volontari delle altre associazioni cittadine. L’Associazione ha portato i saluti anche alle volontarie del Centro Antiviolenza Luna che, ogni giorno, supportano con grande professionalità le donne vittime di violenza. In mattinata, come da tradizione, la Croce Rossa ha fatto visita anche alle Rsa della zona: i volontari, con i loro sorrisi, hanno portato gioia e calorosi abbracci anche alle persone anziane ospiti nelle strutture. Tra queste le Rsa di Monte San Quirico e Alba Serena, dove i giorni scorsi è stata organizzata anche una simpatica tombola.