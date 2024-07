Cristini per puntellare la retroguardia . Per la mediana piace lo specialista Corbari

Novità ufficiali, nessuna. Voci, tante. Ecco le ultime. La Lucchese, come noto è alla ricerca, tra l’altro, di un difensore centrale, dal momento che Gorgone dispone attualmente dei soli Sabbione e Gasbarro. Sfumata la possibilità di arrivare a Shiba del Sud Tirol, il diesse Ferrarese ha messo nel mirino Andrea Cristini, trentenne di Venaria Reale, in uscita dalla Pro Vercelli, prossima avversaria dei rossoneri nella prima gara di Coppa Italia, l’11 agosto al Silvio Piola. Il difensore vanta oltre 200 partite in serie C. Nelle ultime due stagioni è stato uno dei punti di forza della Pro Vercelli, dove ha disputato più di 60 partite. In attesa che il Frosinone si decida a mandare a Lucca in prestito sia il portiere Palmisani che il centrocampista Cangianiello, la società sta valutando le proposte del Trento per Gucher e intanto si è, per così, cautelata bussando alla porta della Virtus Entella dove lavora da anni l’ex Matteo Superbi e che nelle settimane scorse ha piazzato il gran colpo di Tiritiello. Tra i liguri gioca Andrea Corbari trentenne di Cremona, che è di fatto sul mercato.

Si tratta di un centrocampista di personalità, che in carriera ha militato due anni nel Fiorenzuola in D, poi è passato al Piacenza, dove, in due stagioni, ha giocato la bellezza di 60 gare, segnando anche 13 reti. Sì, perché Corbari è uno specialista nei calci piazzati. A Chiavari ha collezionato più di 60 partite, "condite" da 11 reti. Ha il contratto in scadenza, ma anche parecchi estimatori. In tema di attaccanti, i nomi che circolano sono sempre gli stessi, da Pettinari a Monachello, passando per Magrassi.

Prima però la Lucchese dovrà cercare di piazzare Magnaghi e Ravasio, entrambi nel mirino di Casertana e Sorrento, se non addirittura anche Fedato. Nelle ultime ore è circolato anche il nome dell’esterno Giuseppe Giovinco, trentaquattrenne torinese, che nella scorsa stagione ha militato nella Fermana e che, sulla carta, potrebbe essere il sostituto di Guadagni, passato al Sorrento o di Russo che è andato nel Livorno.

All’inizio della prossima settimana tornerà a Lucca Bulgarella e la speranza dei tifosi è che il numero uno rossonero dia un forte impulso ad una campagna acquisti, che fino ad oggi ha fatto registrare solo l’arrivo di giovanotti di belle speranze, mentre servono almeno 4-5 acquisti di peso per alzare l’asticella, sempreché la società voglia disputare un campionato di livello per entrare almeno nella "top ten" della classifica. E’ vero che il mercato estivo chiuderà i battenti alla fine di agosto, però, aspettando troppo, finisce che i migliori si sono già sistemati.

Emiliano Pellegrini