Covid infinito alle Poste, la denuncia: “Uffici ancora chiusi anche se la pandemia non c’è più”

Lucca, 4 agosto 2023 – Il Covid non finisce mai quando si tratta di uffici postali. La denuncia è di Michela Benedetti, responsabile della Slc-Cgil Poste per la provincia di Lucca. “Non è più tollerabile che i lavoratori debbano pagare per le colpevoli mancanze e assenze di un’azienda che non molti giorni fa ha nuovamente strombazzato stratosferici ricavi e utili. Il limite è superato – evidenzia Benedetti – il personale degli uffici postali è al minimo storico la media è di due persone per ufficio, 4 o 5 in uffici più grandi come Lucca, Altopascio, Capannori, Castelnuovo di Garfagnana. I lavoratori di sportello in ferie non vengono sostituiti, non sono state sostituite le persone andate in pensione. La carenza strutturale è al 40% e si trascina da diverso tempo. I clienti continuano a subire disservizi importanti, come il caso di Stiava chiuso da febbraio“.

“Altri uffici – aggiunge – continuano a rimanere chiusi per Covid anche se la pandemia non esiste più. Poste mantiene le chiusure per recuperare personale come sta succedendo nei doppi turni chiusi soprattutto in Versilia dove venivano tutelate (anticamente) le zone turistiche ad alto traffico, adesso non più. Intendo difendere e denunciare che la responsabilità non è degli operatori per questa situazione, operatori continuamente assaliti dalla clientela sfibrata dalle inefficienze delle istituzioni e dei servizi tutti. La clientela si abitui a fare adeguati reclami contro l’azienda Poste“.

E l’azienda, quasi rispondendo a filo diretto, puntualizza che i servizi ai cittadini sono garantiti “grazie ad una continuità operativa in tutti gli uffici postali della provincia. In particolare, ad agosto – spiega Poste Italiane – la sede di via Carlo del Prete, 1087 a Lucca resterà regolarmente operativa con orario continuato fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35). Per tutto il periodo, inoltre, l’apertura “doppio turno” sarà garantita anche dall’ufficio postale di Camaiore dal 21 al 31 agosto. Medesima apertura “mono turno” anche per gli altri 6 uffici postali del comune di Lucca, eccetto alcune singole giornate: 10 per la sede di via Lorenzo Nottolini a Lucca, 8 giorni per la sede di via Sant’Alessio a Lucca, 9 giorni per gli uffici postali di Montuolo, Saltocchio, Ponte del Giglio e Massa a Pisana. Resta anche quest’anno il presidio nei 18 piccoli comuni che hanno meno di 5mila abitanti con un solo ufficio postale.

