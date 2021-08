Lucca, 7 agosto 2021 - Annullato il concerto di "Musica Nuda" per il festival “Stanno tutti bene“ alla tenuta Lenzini di Gragnano, nel comune di Capannori (Lucca). Ieri sera, 6 agosto, la cantante del duo, Petra Magoni, si sarebbe rifiutata di fare il tampone per ottenere il Green Pass e così l’evento è stato sostituito dal gruppo degli Esterina.

"Chiediamo scusa al pubblico – spiegano gli organizzatori – ma ci è stato comunicato un rifiuto da parte dell’artista Petra Magoni di seguire le direttive. Una mancanza di rispetto per chi lavora da mesi per rendere possibile questo spazio. Ecco il perché non potremo ascoltare un concerto a cui tenevamo molto".

La cantante, da parte sua, al Corriere Fiorentino replica: "Semplicemente nella corrispondenza via email nei giorni precedenti ho sollevato dubbi sulla legittimità della richiesta, che non era contemplata negli accordi iniziali. Nel decreto legge in vigore da ieri non ci sono disposizioni riguardo chi sta lavorando (camerieri, cuochi ma anche artisti e tecnici) ma solo verso chi sta fruendo del servizio. Addirittura Assomusica ha inviato il giorno 5 un comunicato dove specificava chiaramente che tecnici e musicisti non erano tenuti ad avere il green pass per svolgere il proprio lavoro".