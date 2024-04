Così il teatro fa scuola. Giglio ed Esedra insieme per formare esperti nella sartoria di scena

Non è un semplice corso di taglio e cucito. Attraverso quei “fili“ di sartoria teatrale in realtà si scoprono le opere immortali, la storia dei costumi, delle stoffe, delle mode. Nasce così il patto pubblico-privato per la formazione di esperti artigiani – una prima classe di 15 per iniziare – che si vorranno candidare per un corso di 250 ore per la rifinitura e decorazione dei costumi di scena con lezioni teoriche all’Esedra e percorso pratico nei laboratori del Teatro del Giglio. Il corso, presentato ieri mattina al Teatro, permetterà agli iscritti di prendere coscienza della peculiarità del lavoro teatrale, che unisce competenze artistiche e artigianalità, un valore aggiunto che il Teatro del Giglio offre e condivide, fedele al proprio desiderio di proporsi sempre di più come “Un Teatro sempre aperto”.

"Il Teatro del Giglio, oltre alla programmazione ordinaria – afferma Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Giglio -, da più di un anno si propone come centro propulsore di cultura, arte e dibattito. Ora si presenta anche come luogo dei saperi e dei mestieri del teatro, organizzando un primo corso di sartoria teatrale. Forte del proprio ruolo di istituzione pubblica, non disdegna partnership private di alto profilo. Ecco, quindi, che è nata questa collaborazione tra il Teatro del Giglio e il Gruppo Esedra Leading Education, che sicuramente potrà proseguire per la creazione di nuovi corsi professionali. Il Giglio ha maestranze di altissimo valore che possono fornire la docenza per questi corsi rimettendo l’organizzazione all’imprenditoria privata del settore."

"È con vero piacere – sostiene Aldo Casali, presidente del Gruppo Esedra Leading Education - che come Gruppo Esedra, attraverso la business unit Esedra Formazione, collaboriamo con il Teatro del Giglio al quale siamo particolarmente affezionati e annoverati come mecenati. Sono certo che il corso di formazione dedicato alla Sartoria Teatrale permetterà al Teatro del Giglio di Lucca di trasmettere quella sapienza che ha sempre contraddistinto la sua sartoria". Il corso inizierà prima dell’estate, altri dettagli su costi e modalità di iscrizione saranno presto pubblicati sul sito www.esedrascuole.it. Cataldo Russo, direttore artistico del Giglio: "Il teatro non è solo un monumento, ma è un luogo fatto di persone e di lavoro. I mestieri del palcoscenico si tramandano di generazione in generazione secondo le antiche regole di un artigianato che si evolve nel tempo. Questi aspetti hanno reso l’opera italiana e il canto lirico patrimonio ed eccellenza mondiale“.

Soddisfazione anche per l’assessore alla cultura Mia Pisano: “In questo modo si creano professionalità e sbocchi lavorativi. Il monte ore di company visit sarà svolto al Teatro del Giglio, per offrire ai partecipanti un prezioso e inedito accesso alla fase realizzativa dei costumi di scena di un’opera lirica. Al Giglio è infatti appena iniziata la fase di lavorazione dedicata ai costumi per l’opera Tosca di Giacomo Puccini, che andrà in scena nel nostro teatro a fine novembre. Le sarte teatrali, con la supervisione della costumista, sono impegnte nei costumi di Tosca pronti, e altri ex novo. Si entra nel vivo.

Laura Sartini