L’Isi Pertini coglie l’attimo. A Lucca nasce il corso turistico

Lucca, 7 settembre 2023 – Preparazione al lavoro e al mondo dell’Università, trasversalità, turismo e collaborazione. Sono queste le caratteristiche principali del nuovo corso di studi "Tecnico Economico Turistico Quadriennale" promosso dall’Isi Pertini di Lucca. Una scuola che, in quattro anni, prepara gli studenti al mondo delle professioni, facendo particolare riferimento al settore del turismo territoriale, e a quello dell’Università, il tutto con approfondite competenze in tre lingue europee, esercitate e sviluppate sul campo e in maniera pratica.

Il nuovo corso di studi è stato presentato ieri mattina, alla sede centrale dell’Isi Pertini, dalla dirigente scolastica Daniela Venturi, dalla nuova provveditrice Ilaria Baroni, dalla consigliera provinciale per l’edilizia scolastica Sara D’Ambrosio e da Remo Santini e Simona Testaferrata, assessori al turismo e all’istruzione del Comune di Lucca.

Dirigente, professori e rappresentanti delle istituzioni hanno accolto la prima classe che si immergerà in questo percorso sperimentale nel corso di questo anno scolastico, illustrando loro le caratteristiche di questo nuovo corso così innovativo. La sperimentazione quadriennale del Tecnico Turistico si affiancherà al corso tradizionale quinquennale che punta alla didattica trasversale e mirata alle competenze, adottando modalità didattiche innovative, tra cui laboratori pratici dove si può "imparare facendo" e sviluppare il proprio pensiero critico. Il tutto con l’obiettivo di inserire gli studenti nel mondo del turismo della Piana di Lucca, coinvolgendoli in progetti, iniziative, eventi e molto altro ancora, rafforzando ancora di più la qualità del turismo lucchese con persone esperte e professionali.

“Da anni coinvolgiamo gli studenti del Pertini nelle iniziative della lucchesia, come nella gestione del nuovo info point sulle Mura di Lucca, al Castello di Porta San Donato, e vogliamo rafforzare questa collaborazione - commenta Santini - Vogliamo un turismo che sia sempre più di qualità e questo indirizzo mira a questo obiettivo, dando la possibilità ai ragazzi di immergersi nel mondo pratico del lavoro".

L’indirizzo, con il suo metodo didattico innovativo, potenzia le competenze linguistiche, lo spirito di gruppo e l’avvicinamento al mondo del lavoro, favorisce percorsi di potenziamento STEAM, prepara alla nuove professioni del turismo coinvolgendo i ragazzi in attività pratiche, con stage ed esperienze direttamente sul campo.