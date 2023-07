Corso per accompagnatori turistici Entro domani alle 12 la domanda Saranno selezionate 10 figure

Servono per acquisire punteggio alcuni requisiti di base, come aver compiuto 18 anni, possedere un diploma di maturità e la certificazione B1 delle lingue straniere e avere buone conoscenze dei tre territori vincitori del Bando dei Borghi, per fare domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il corso di formazione gratuito finalizzato alla preparazione come accompagnatore turistico.

Le iscrizioni, che si chiuderanno domani alle 12 salvo prolungamenti dei termini, interessano i comuni di Fabbriche di Vergemoli, ente capofila del progetto, Villa Basilica e Camporgiano e prevede la formazione gratuita che garantisce l’inserimento nel mondo del turismo, vista anche la mancanza di guide specializzate sul territorio.

Il corso gratuito per accompagnatori turistici riconosciuto dalla Regione Toscana con valenza nazionale è stato reso possibile grazie alla vittoria del famoso Bando dei Borghi dei tre comuni suddetti che sono così riusciti a organizzare, in collaborazione alla Scudo srl, un percorso che permetterà di selezionare 10 figure specifiche.

"La figura dell’accompagnatore turistico ha delle caratteristiche peculiari che sono normate a livello nazionaleregionale - spiegano i primi cittadini dei tre comuni interessati, Giannini, Pifferi e Anelli - Si tratta, in linea generale, di figure che operano nel settore dell’attività delle guide, accompagnando per professione singole persone o gruppi durante viaggi nel territorio nazionale o estero per curare l’attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata. Devono essere in grado di fornire informazioni sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche".

"La Garfagnana è bellissima, ma uno dei tanti problemi è proprio la mancanza di persone qualificate in grado di poter accompagnare i nostri turisti sul territorio - aggiunge il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini - Questa di fatto è un’occasione irripetibile, dato che i corsi per accompagnatori turistici, con il rilascio del patentino riconosciuto a livello nazionale, sono solitamente percorsi di formazione a pagamento. Questo problema è stato arginato grazie ai fondi del Pnrr che permetteranno a 10 persone di intraprendere questo percorso di formazione gratuitamente".

Fiorella Corti