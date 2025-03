Corso di fotografia digitale promosso da “WeLovePh“. Lezioni teoriche e pratiche

Al via il 4° corso introduttivo alla fotografia digitale organizzato da “WeLovePh“, con riconoscimento FIAF M32-2025 e la collaborazione del Centro Civico San Vito. E’ adatto a chi intende imparare a fotografare o approfondire le proprie conoscenze fotografiche. Partirà il 20 marzo con lezioni teoriche ed esercitazioni. Durata: 8 incontri (lezioni teoriche, pratiche e 2 uscite). Quando: il giovedì sera (21–22.45). Le uscite si svolgeranno la domenica mattina. Dove: Associazione Fotografica WeLovePh, al Centro Civico in via Giorgini a S. Vito. A fine corso un attestato e una mostra collettiva.