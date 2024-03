Corso di erboristeria finalizzato al benessere e alla nostra bellezza

La fitoterapia è una scienza e un’arte al contempo antica e modernissima, sempre più studiata dagli scienziati dei nostri tempi. Le piante, questi meravigliosi esseri viventi, non ci offrono soltanto l’ossigeno che respiriamo ma anche preziosissime sostanze utili per il nostro benessere e la nostra bellezza, come avevano compreso i più importanti personaggi della storia della medicina e della cosmetica. Per approfondire la conoscenza del mondo delle piante officinali, partirà giovedì 4 aprile alle 21.15 a Palazzo Pfanner un modulo di 4 lezioni per scoprire i rimedi utili per affrontare la stagione Primaverile.

Ogni stagione porta con sé disturbi tipici come le allergie primaverili, i raffreddori invernali e una variabile sindrome da adattamento condita da mal di testa, insonnia o stanchezza cronica ecc.

Durante gli incontri teorico-pratici conosceremo da vicino le piante officinali più adatte per affiancarci in questa stagione, le loro proprietà, i migliori metodi estrattivi al fine di poterle utilizzare al meglio per rispondere a tutte le nostre piccole esigenze quotidiane. Iscrizioni: Fabio 3288375214 – [email protected].