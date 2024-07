Corso Cavour addio: la farmacia Tonini si sposta in via Gavinana

I lavori procedono senza sosta e l’attività che c’era prima si è già trasferita. Mancano gli ultimi dettagli e l’intervento finale. Ormai è ufficiale da tempo. La storica farmacia Tonini, da un secolo nel centro di Altopascio, in corso Cavour, si sposta in via Gavinana, una notizia per tutta la comunità.

L’obiettivo è farlo per la fine di luglio, altrimenti prima possibile, ma si parla ormai di giorni.

Un progetto che è nato e partito nel 2023. In realtà sono solo pochi metri di distanza, ma si tratta in ogni caso di un fattore importante, poiché il presidio ha sempre avuto la sua ubicazione di fronte a piazza Tripoli. Gli utenti si dovranno abituare.

E’ stata per molti anni la prima farmacia in zona, insieme alla Accorsini di Spianate.

Attualmente quindi sono cinque, il bando regionale ne prevede una per ogni 3mila abitanti circa e la cittadina del Tau è giunta a quota 16mila. Nella nuova destinazione, ci sarà uno spazio maggiore per l’attività ed ampio parcheggio per gli utenti.

M.S.