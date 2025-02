Corso “Ad occhi aperti“ per preparare le missioni

Torna il corso diocesano “Ad occhi aperti“, organizzato dal Centro missionario diocesano e dall’associazione Amani Nyayo. Un’opportunità per conoscere il mondo della cooperazione internazionale e approfondire il servizio evangelico ai poveri, pensata per preparare le persone, aprendo mente e cuore, a un’esperienza in Africa, America Latina o nel Sud Est Asiatico. Il corso ha forma residenziale, si svolgerà a Lucca, dalle 15 del sabato alle 12.30 della domenica per un costo di 70 euro, vitto e alloggio inclusi. Il 22 e 23 febbraio, "Conoscere noi stessi e lo stile dello “stare” missionario"; il 29 e 30 marzo, "Uno sguardo sul mondo... l’Africa"; il 12 aprile giornata a Barbiana: "Don Milani, il prete scomodo"; il 24-25 maggio "Uno sguardo sul mondo... diritti e rovesci, la valigia dei sogni". Iscrizioni: 0583 430946; [email protected]; www.diocesilucca.it/missioni/formazione/