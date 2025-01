Corsi d’inglese gratuiti. Lezioni in biblioteca a Porcari

Il Comune di Porcari, con il progetto "Play district spazi civici di comunità", organizza corsi gratuiti di inglese, con docenti qualificati, per giovani tra i 14 e i 34 anni. Si svolgeranno alla biblioteca comunale, in via Roma 121 e si articolano in due livelli: il corso elementary, rivolto a chi possiede conoscenze di base della lingua (livello A2-B1), si terrà ogni martedì dalle 19 alle 21 a partire dall’11 febbraio fino al 3 giugno; il corso intermediate, pensato per chi desidera consolidare le proprie competenze (livello B1-B2), con lezioni ogni lunedì, sempre dalle 19 alle 21, dal 10 febbraio al 9 giugno. "Conoscere l’inglese oggi è fondamentale – spiega l’assessore Michele Adorni – siamo orgogliosi di poter fornire questa opportunità gratuitamente. Il progetto Officina Giovani, ideato da un ampio partenariato tra Comune, l’Asd Academy Porcari, Soecoforma e la cooperativa sociale Iris ha messo in campo molte attività".