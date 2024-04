Corsi di pilates con l’associazione Sciortino “Insieme per il bene dei malati oncologici“

“Conosciamo l’organizzazione Ego da molto tempo e sappiamo che con oltre 40 anni di storia ha maturato l’esperienza fondamentale per accogliere e seguire con professionalità ogni tipo di necessità specifica “ spiega l’Associazione Silvana Sciortino, attiva sul territorio per la diagnosi precoce e la cura dei tumori. “Ci è parso naturale, quindi, data anche la lunga collaborazione a sostegno della nostra missione, sceglierne spazi e competenze per organizzare un percorso fitness di riattivazione funzionale dedicato a tutti quelli che stanno affrontando un percorso di cura oncologica o riabilitativa. Nello specifico abbiamo scelto gli ambienti intimi e discreti dell’Ego City Fit Lab di viale Carlo Del Prete, proprio per offrire un corso di Pilates specificamente progettato su misura per i pazienti in cura oncologica. Questo ideale laboratorio del movimento è stato ideato nove anni fa dalla Ego proprio per dedicare particolare discrezione nel prendersi cura del benessere fisico e mentale dei suoi iscritti“. Quindi corsi pilates alla Ego grazie anche all’associazione Sciortino per dare forza alla guarigione. Il corso si svolge ogni giovedì dalle 15.30 alle 16.30 a Ego City Fit Lab. Per informazioni chiamare Ego 0583 31 20 30 oppure Associazione Sciortino 338 2112883 o 328 7408442.