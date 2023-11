Corsi Bachelor of Art. Ecco di nuovi diplomati di Jam Academy Lucca

Corsi Bachelor of Art in Music Performance e Music Production: ecco (nella foto) i diplomati di questo anno accademico alla Jam Academy di Lucca (www.jamacademy.it). Si è tenuta nella Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio a Bologna, la cerimonia nazionale di consegna dei diplomi Bachelor of Arts in Music Production e Music Performance. “La Jam Academy ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di queste menti creative e talentuose – così direttore dell’accademia lucchese, Giampiero Morici -. Ci aspettiamo che le conoscenze acquisite durante il percorso accademico costituiscano una solida base per il loro successo futuro”.