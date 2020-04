Lucca, 11 aprile 2020 - Un uomo, un cittadino romeno, è stato multato per essere stato trovato all'autolavaggio a lavare la sua vettura. Dal controllo effettuato da parte della polizia stradale è emerso che l'uomo era già stato multato 15 giorni fa per lo stesso motivo. E' scattata dunque la recidiva, che comporta il raddoppio della sanzione che, essendo avvenuta a bordo di auto, ammonta a 1.066 euro, oppure 746 euro se pagherà entro 30 giorni. Un altro invece è stato multato perché è andato con la moglie a fare la spesa. L'uscita in coppia non consentita. Si ricorda, infatti, che solo una persona per nucleo famigliare può recarsi a fare la spesa.

© Riproduzione riservata