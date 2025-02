Coriandoli e maschere. Torna il “Carnevalfratta“. Musica, merende e artisti

Musica, merende e artisti di strada. Domenica 2 marzo in piazza San Francesco torna il ‘Carnevalfratta’, lo storico appuntamento in maschera che dalla fine degli anni Settanta ha animato il quartiere, attirando a Lucca variopinti costumi da tutta Italia. Momenti che sarà possibile rivivere anche attraverso gli scatti esposti nella mostra itinerante allestita per l’occasione. Una tradizione ‘ripresa’ da qualche anno dagli osti e dai comitati di zona con il supporto dell’amministrazione comunale e il contributo delle associazioni di categoria.

A partire dalle 15 il rione si animerà con giochi e truccambimbi, bolle e frati fritti, accompagnati dalle 17,30 alle 21 dalla musica live del Baldo degli ubaldi e dal dj set Fofò. In programma anche una ‘tortellata’ di piazza a cura di Marameo, Bonny Pizza, La Dritta, Lo Stellario e Da Mecenate. Ciascun ristorante ha infatti curato un ingrediente del piatto, che andrà a ‘sfamare’ i presenti. "Da quando sono qui ho lavorato, insieme ai miei ‘vicini’ per far rivivere il carnevale popolare, perché avendolo vissuto da bambino avrei voluto ricrearne la magia – ha spiegato Stefano De Ranieri a nome degli osti di San Francesco -. Da qualche anno grazie al supporto di ristoratori, residenti e comitati siamo riusciti a far tornare nel quartiere questa festa in maschera, che lo scorso anno si è rivelata un vero e proprio successo. Quest’anno il programma è ancora più ricco, e ci sarà da divertirsi".

"Da sempre siamo a fianco degli osti – hanno aggiunto la direttrice di Confcommercio Sara Giovannini e Rodolfo Pasquini per la Camera di commercio della Toscana nord ovest -, soprattutto quando si tratta di far rivivere una tradizione storica e un quartiere, e di conseguenza i commercianti che lo popolano". La giornata è inserita all’interno del programma di ‘Lucca in maschera’, che proprio oggi vedrà sfilare il Carnevale di Viareggio sulle Mura. "Siamo felici di poter riprendere una tradizione storica come il ‘Carnevalfratta’ – ha commentato l’assessore al turismo Remo Santini –. Iniziative come questa, soprattutto in un momento di bassa stagione, fanno bene alla città e ai lucchesi. Lo abbiamo visto già nel fine settimana, con alberghi e ristoranti da tutto esaurito e ci auguriamo di vederlo anche il prossimo weekend con la ripresa di questa tradizione popolare".

Jessica Quilici