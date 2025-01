Cordoglio nella diocesi per la morte di don Dini

Un grave lutto per la Garfagnana religiosa e sociale e per l’intera arcidiocesi di Lucca. A Corfino, suo paese natale e dove ha trascorso gli ultimi anni come parroco, nella casa della sorella Fiorina, assistito amorevolmente fino all’ultimo giorno insieme alle nipoti Costantina e Maria Teresa e le loro famiglie, si è spento all’età di 94 anni monsignor Giuseppe Dini, molto conosciuto e apprezzato per le sue qualità sacerdotali e la preparazione in campo storico- religioso.

Ricordiamo subito il suo volume "La religiosità in Garfagnana negli ultimi cento anni. Appunti e riflessioni", edito nel 2013 da Pacini Fazzi, per conto della Banca dell’Identità e della Memoria dell’Unione Comuni Garfagnana. Le esequie si terranno domani, lunedì 6 gennaio, alle ore 15, a Corfino, nel Santuario della Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, presiedute dall’arcivescovo Paolo Giulietti, che ricorda "la dedizione e l’intelligenza di monsignor Dini", insieme al parroco don Riccardo Micheli e sicuramente tanti altri sacerdoti. Fino a circa un anno fa aveva celebrato Messa, assistito dal sacrestano Renato, che lo andava a prendere in auto e lo sosteneva negli spostamenti. Poi il sempre più precario stato di salute lo aveva indotto a rinunciare alle sue ultime parrocchie di Corfino e Canigiano. Tante persone si sono già recate presso il Santuario mariano, dove è esposta la salma, a rendere omaggio a don Giuseppe, come era chiamato da tutti. L’Amministrazione comunale Villa Collemandina ha partecipato al lutto con un manifesto e le condoglianze ai familiari. Il sindaco Francesco Pioli rappresenterà in forma ufficiale il Comune al funerale. I suoi tanti parrocchiani verranno a salutare don Giuseppe con tanto affetto, come era già avvenuto un anno e mezzo fa, in occasione dei suo settantesimo di sacerdozio, con la concelebrazione presieduta dallo stesso don Giuseppe, nonostante una evidente sofferenza fisica nello stare in piedi, insieme al vicario generale dell’arcidiocesi monsignor Michelangelo Giannotti e numerosi sacerdoti. Anni fa, inoltre, ricordiamo che don Dini era stato fautore della fondazione a Corfino di una Casa famiglia per gli anziani, che da allora è sempre stata di grande utilità sociale.

Monsignor Giuseppe Dini era nato a Corfino, all’epoca Diocesi di Massa Carrara, il 22 maggio 1930. Fu ordinato presbitero il 28 giugno 1953. Da quell’anno fu vicario cooperatore al Duomo di Carrara e membro della Commissione diocesana di musica sacra. Nel 1957 il ritorno in Garfagnana, come vice-rettore e insegnante nel Seminario di Castelnuovo, nelle Scuole Medie di Castelnuovo e Castiglione , alla guida delle parrocchie di Campo di Gallicano, di Villa Collemandina dal 1963 al 2019, Magnano, Sillico e Pianacci, Sassorosso, nel 2004 Canonico onorario del Capitolo Metropolitano di Lucca e nel 2007 infine nominato parroco di Corfino e Canigiano.

Dino Magistrelli