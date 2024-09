Cordoglio in Valle per la scomparsa di Gianni Nuzzi

Il cordoglio cresce di minuto in minuto in una platea di persone che a vario titolo hanno incrociato la loro strada con quella di Gianni Nuzzi, apprezzatissimo fonico e tecnico della fotografia e delle luci, scomparso nelle notte scorsa. A reagire con grande dolore è stata per prima la comunità di Barga, con i soci del Barga Jazz Club che lo hanno ricordano con i loro post condivisi in rete. "Una bruttissima notizia ci ha appena raggiunti - scrivono dal Barga Jazz Club-. Gianni Nuzzi ci ha lasciato questa notte. E’ stato un prezioso collaboratore di BargaJazz per molti anni, fonico competente e attento, fotografo con uno sguardo mai banale, con una grande passione per il suo lavoro. Ci mancherà, ma soprattutto ci mancheranno la sua amicizia, la sua ironia e il suo entusiasmo per la musica. Grazie Gianni".

A questo, si aggiungono una marea di altri messaggi pieni di dispiacere; tutti a evidenziare il grande impegno, la professionalità e la generosità che sapeva manifestare facendosi apprezzare con facilità da tante persone, Gianni Nuzzi è molto conosciuto in tutta la Valle e la Provincia anche grazie alle sue tante collaborazione in progetti ministeriali, regionali e a favore di enti no profit. Tra le ultime iniziative di particolare rilievo che hanno coinvolto Gianni Nuzzi nell’ambito locale, da segnalare quella con l’attore e regista Alessandro Bertolucci e con La Fondazione Giovanni Pascoli per la post produzione e la realizzazione delle musiche dei podcast con le voci degli artisti ospiti delle Serate Omaggio a Pascoli, che animano da anni il 10 agosto della Casa Museo di Castelvecchio. Rilevanti anche le collaborazioni con i progetti che hanno coinvolto le scuole della Provincia dove sono entrate discipline come il doppiaggio e la recitazione, anche nella chiave dell’inclusione sociale, come nell’iniziativa promossa dall’Associazione "Doppio Sorriso" sotto la guida di Bertolucci e con la sua partecipazione.