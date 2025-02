Coppia si oppone allo sfratto e scatena un pandemonio. Arrestati entrambi dai carabinieri

Momenti concitati per l’esecuzione di uno sfratto nei giorni scorsi a Castelnuovo di Garfagnana. L’Ufficiale giudiziario del Tribunale di Lucca si era presentato nell’abitazione occupata da una 23enne e dal suo convivente coetaneo di nazionalità marocchina, per l’esecuzione forzata del provvedimento di sfratto. Ma dopo aver ricevuto l’ingiunzione di rilasciare immediatamente l’immobile, i due si erano barricati in casa impedendogli l’accesso. L’Ufficiale giudiziario aveva chiesto allora l’intervento della forza pubblica. Sul posto sono accorsi i militari del Norm e della stazione di Castelnuovo Garfagnana e la Polizia Municipale dell’Unione Comuni Garfagnana, tentando di convincerli ad aprire, ma senza alcun risultato.

Una trattativa andata avanti per diversi minuti, durante i quali all’interno venivano rotti oggetti e l’inquilina minacciava ripetutamente di dar fuoco all’abitazione e di togliersi la vita. Con l’ausilio di un falegname è stata poi aperta la porta: sulla scala di accesso all’appartamento oggetti e mobili ostruivano il passaggio. La coppia ha iniziato a lanciare oggetti tra cui un grosso coltello da cucina. Per sgomberare l’accesso e mettere in sicurezza le utenze di gas e luce dell’immobile è stato richiesto anche l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Castelnuovo Garfagnana.

Un vigile del fuoco è stato colpito al capo da una grossa pentola in acciaio e altri due vigili del fuoco sono raggiunti da sostanze liquide e oleose gettate dagli occupanti. A quel punto i militari dell’Arma con adeguato equipaggiamento antisommossa hanno proceduto allo sgombero e al blocco dei due occupanti, tratti in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. I due sono comparsi in Tribunale per la convalida dell’arresto: il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla Pg.