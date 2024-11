Coppia in manette. Sfondano un furgone . Via attrezzi per 3mila euro

Sono stati arrestati di notte dalla Polizia subito dopo che avevavno commesso un grosso furto di attrezzi da muratore da un furgone parcheggiato a San Donato. Un arresto reso possibile dalla puntuale segnalazione al 112 fatta da due ragazze che passavano in zona e dal tempestivo intervento delle pattuglie dalle Volanti coordinate dal dirigente Roberto Femia.

In manette è finita una coppia: lui un 32enne di origine albanese residente a Lucca e lei una 33enne di Capannori. A coglierli praticamente sul fatto sono state due ragazze che passavano vicino al cimitero di San Donato mercoledì intorno alle 21.30 e hanno notato dei movimenti sospetti attorno a un furgone. La coppia aveva infatti sfondato i vetri anteriori del mezzo parcheggiato e asportato tutte le costose attrezzature al suo interno. Apparecchiature costose e sofisticate, dotate anche di laser, per un ammontare che tra i 2500 e i 3000 euro. APpena la Polizia ha ricevuto la segnalazione, sul posto è piombata una Volante che ha sorpreso i due ladri nei pressid ella refurtiva che avevano cercato di occultare sotto una siepe.

Ieri in tribunale la convalida del duplice provvedimento da parte del giudice: obbligo di dimora per lui a Lucca e per lei a Capannori, con permanenza in abitazione in orario notturno, ovvero dalle 19 alle 7 del mattino.