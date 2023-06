Controlli sul commercio Ai taxi nessuna multa

Il Nucleo di Polizia Commerciale nel corso del 2022 ha effettuato 893 controlli che hanno portato a un totale di 283 sanzioni: 32 controlli a distributori carburanti con 5 sanzioni, 160 controlli sul suolo pubblico con 191 sanzioni, 309 controlli su commercio in area pubblica con 9 sanzioni, 44 controlli commercio in sede fissa con 13 sanzioni, 9 controlli a strutture ricettive e 12 sanzioni, 90 controlli a manifestazioni e 1 sanzione, 21 controlli a taxi e nessuna sanzione, 57 controlli a pubblici esercizi e 9 sanzioni, 5 controllo per regolamento polizia urbana e 4 sanzioni, 1 controllo attività di servizio alla persona e nessuna sanzione. 55 i sequestri di merce su area pubblica e 18 sanzioni.