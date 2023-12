"Contributi per Utenze Energetiche: Ultimo Giorno per Richiederli a Porcari" Il Comune di Porcari offre fino a 500€ di rimborso una tantum per le utenze non domestiche di energia elettrica. Scadenza 7 dicembre. Possono richiedere i responsabili di autogestione e gli amministratori di condominio degli alloggi Erp di Porcari.