Contratto truffa. Utente ricorre e viene risarcita

L’attivazione di contratti non richiesti nel mercato libero dell’energia è un fenomeno ormai ricorrente e non sempre le proposte sono formulate in modo corretto e trasparente. L’ultimo caso seguito dalla nostra associazione è relativo a una utente di Molazzana che aveva ricevuto la proposta telefonica di attivazione del servizio con un gestore del mercato libero. In particolare, l’utente ha lamentato l’emissione di fatture di importo eccessivo rispetto ai consumi storici, evidenziando inoltre che, al momento della proposta telefonica, non erano state chiarite le condizioni tariffarie effettivamente applicate.

"Dopo aver ricevuto l’incarico dall’associata – dichiara Fabio Coppolella (foto) presidente di Federconsumatori Lucca –, abbiamo presentato un ulteriore reclamo al gestore, chiedendo copia del file della registrazione telefonica e la documentazione contrattuale completa. Dopo l’ascolto della registrazione è stato possibile verificare che l’operatore telefonico non aveva rispettato i criteri di trasparenza nella formulazione della proposta contrattuale. Abbiamo contestato l’attivazione non corretta del servizio e chiesto la risoluzione del rapporto con il gestore in questione. Poi è stata attivata anche la procedura di conciliazione presso l’Autorità dell’Energia ARERA e sottoscritto il verbale di accordo con cui il gestore ha riconosciuto l’indennizzo di 325 euro in favore dell’utente".

Da gennaio il settore delle forniture di gas è stato liberalizzato e da luglio lo sarà anche il settore dell’elettricità. L’autorità ARERA ha messo a disposizione degli utenti un sito internet, denominato portale offerte ARERA all’indirizzo https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/ per valutare i preventivi di vari gestori del mercato libero. Per maggiori informazioni: Federconsumatori Lucca (0583/44.151 o 0583 / 44.15.73; e-mail: [email protected]).