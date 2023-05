”Contavamo di creare nuove opere ma il governo non ha riaperto i bandi”

Il cantiere del sottopasso della stazione sarà il primo di una serie di opere che sono nate grazie ai fondi Pnrr su cui il sindaco Mario Pardini è andato in continuità, raccogliendo cioè quanto avviato con la precedente amministrazione. La speranza del primo cittadino era quella anzi di poter rilanciare anche con altri progetti del genere, ma il governo non ha riaperto i termini per nuove opere.

"Contavamo di poter dare vita a ulteriori nuove opere – ha spiegato Pardini – ma il governo non ha purtroppo riaperto i bandi e siamo dunque a sviluppare i progetti già esistenti come questo che avrà un impatto molto importante sulla città".

Sugli impegni presi da questa amministrazione è tornato anche l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani che ha rimarcato come tutti i progetti siano stati portati avanti, una sfida non di poco conto.

"Devo ringraziare – ha detto – gli uffici per questo, a conti fatti vedremo quante città saranno in grado di realizzare tutti i progetti".

Sull’importanza dell’opera appena avviata si è soffermato anche l’assessore alla Mobilità Remo Santini: "E’ un’opera fondamentale anche per la mobilità che si aggiungerà al piano per il trasporto pubblico e al quale tiamo lavorando".