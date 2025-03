Consorzio di bonifica. Tirocinio per giovani

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ha pubblicato un avviso per l’attivazione di un tirocinio curriculare per diplomati o laureati. La sede operativa è Capannori, via dello Scatena 4 a Santa Margherita (Lu), per candidarsi c’è tempo fino al 27 marzo. Il tirocinante sarà assegnato in affiancamento all’ufficio ragioneria ed economato, nell’area amministrativa ed economico-patrimoniale. Il tirocinio è della durata di 6 mesi con la possibilità di proroga fino ad un anno, come previsto dalla normativa, per 33 ore settimanali. E’ previsto un rimborso spesa per l’attivazione del tirocinio di €800 se il tirocinante è diplomato e di €1.000 se invece è un laureato. I requisiti minimi richiesti: essere scritto al centro per l’impiego; essere possesso di diploma della ragioneria e/o di laurea triennale, magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in materia economica. Per avanzare la manifestazione di interesse è necessario riempire la modulistica disponibile sul sito web del consorzio, a cui allegare il proprio curriculum firmato e corredato del documento d’identità; oppure con busta chiusa indicando a mano a mezzo posta o per PEC indicando dell’oggetto la dicitura: "manifestazione di interesse per l’attivazione dei tirocinio". Tutte le informazioni sono disponibili al sito https://cbtoscananord.it/tirocini-diplomati-laureati-consorzio/

B.D.C.