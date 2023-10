"Consiglio rinviato a Lucca: la maggioranza aveva sonno"

“Pensavamo di averle viste tutte, ma ancora ci mancava di avere a che fare coi consiglieri di destra che abbandonano l’aula di Palazzo Santini, impedendo la discussione della nostra mozione sulla cura dei quartieri, perché vogliono andare a letto. E’ così che la maggioranza del sindaco Pardini ha rispetto del mandato accordato dai cittadini, e del compenso che ricevono come amministratori della Città?”.

Sono i consiglieri del centrosinistra (PD, Lucca Futura, Sinistra con Lucca-Sinistra civica ecologista, Lucca è un grande noi, Lucca civica-VOLT-Lucca popolare, gruppo misto) ad andare all’attacco dopo la seduta di Consiglio di martedì sera. “Durante la seduta, i colleghi della maggioranza ad un certo punto ci hanno detto che la mozione da noi presentata e iscritta all’ordine del giorno non la volevano discutere e la volevano rimandare, perché erano stanchi e volevano andare a letto. Quasi tutti hanno fatto il diavolo a quattro pur impedirci di discutere il documento con cui chiediamo maggiore cura dei contesti periferici e di aumentare la cadenza annuale degli sfalci dell’erba: tema regolarmente iscritto nei lavori dell’assemblea e di stretta attualità“.

“E alla fine, la destra ha centrato il suo obiettivo; nonostante la nostra ferma richiesta di rispettare il calendario delle pratiche concordato, i consiglieri che sostengono il sindaco Pardini hanno abbandonato l’aula: mancando di rispetto non tanto a noi, che ormai dopo un anno e mezzo siamo avvezzi ad un comportamento spesso irriguardoso nei nostri confronti; ma soprattutto ai cittadini, che ci hanno eletto (e che pagano il corrispettivo assicurato agli amministratori comunali) perché l’impegno nell’assemblea consiliare sia pieno e non certo dettato dalla voglia di fare alla svelta e in modo superficiale, pur di non stancarsi troppo. Un ringraziamento invece ai consiglieri Pasquinelli e Fagnani, rimasti in aula dissociandosi in modo plateale dai colleghi“.