Consiglio regionale Avis c’è Nicola Calandriello

L’assemblea regionale tenutasi a Chianciano ad aprile aveva eletto la nuova composizione dell’organismo. Nella seduta di insediamento del nuovo consiglio direttivo di Avis Toscana, per la zona della Piana di Lucca e Valle del Serchio sono stati eletti Nicola Calandriello di Avis Altopascio (confermato per un nuovo mandato) e Cecilia Carmassi di Avis Lucca che ricopre anche il ruolo di presidente zonale.

Nel corso della seduta è stata eletta presidente Claudia Firenze, riconfermata all’unanimità nel ruolo per un secondo mandato. "Cresce la presenza delle Avis lucchesi in un organismo profondamente rinnovato – dichiarano Calandriello e Carmassi - ringraziamo l’assemblea regionale di Avis che ha dato fiducia al nostro territorio riconoscendo il lavoro svolto in questi anni in cui le nostre Avis comunali di Lucca e Altopascio hanno lavorato insieme per promuovere la donazione di sangue e di plasma sull’intero territorio della Piana di Lucca realizzando progetti nelle scuole, eventi sociali e di educazione alla salute, collaborando con manifestazioni sportive. Un ringraziamento particolare a Claudia Firenze che in questo secondo mandato ci ha chiesto di collaborare nelle commissioni regionali sui temi dell’inclusione e delle pari opportunità".

Ma.Ste.