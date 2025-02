Consiglio dei ragazzi. Eletta la nuova sindaca

Martina Zingaro, terza D della scuola Media di Camigliano è la sindaca del consiglio comunale dei ragazzi di Capannori che si è insediato mercoledì con studenti delle scuole primarie (quarte e quinte) e secondarie di primo grado dei quattro istituti comprensivi del territorio: Capannori, Lammari-Marlia, Camigliano e San Leonardo in Treponzio eletti nelle scorse settimane. L’obiettivo del nuovo organismo realizzato nell’ambito del "Patto per la scuola", è quello di far conoscere alle nuove generazioni le istituzioni e il loro funzionamento e di dare loro la possibilità di avanzare proposte su vari temi.

La seduta è iniziata con un intervento del sindaco Giordano Del Chiaro. Successivamente ha preso la parola l’assessora alle politiche educative Silvia Sarti che ha illustrato il ruolo e le funzioni dell’assessore, mentre la presidente della commissione consiliare ‘Scuola e politiche educative’ Roberta Sbrana, ha spiegato il ruolo delle commissioni consiliari. Il Consiglio comunale dei Ragazzi svolgerà attività propositive nei confronti del consiglio comunale istituzionale anche su altre materie di suo interesse. Inoltre potrà istituire commissioni di lavoro su tematiche specifiche.

Dei 36 consiglieri (oltre alla sindaca) erano presenti: Leonardo Francesco Maria Pucci, Andrea Mazzuola, Francesca Cacini, Marco Danesi, Thevin Maddumage, Sofia Lunardini, Neha Thamel, Filippo Pietro Pavoni, Lorenzo Landini, Alice Patrizi, Alessandro Bertolozzi, Francesca Simi, Ilaria Fruzzetti, Melissa Bechelli, Emma Chiantelli, Elisa Farina, Giulia Gambogi, Nina Del Carlo, Leonardo Altiero, Bianca Tomei, Elena Franceschi, Mia Pellegrini, Adrian Provenzali, Yasser El Baalouti, Emma Selvi, Giovanni Gistici, Mattia Gaggini, Shenal Algewattage, Tabita Pioli, Filippo Costantini Mazzocchetti, Tobia Galli, Matteo Del Fiorentino, Davide Cascio, Biagio Finizola.

Ma.Ste.