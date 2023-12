Consiglieri dell’orientamento ed esercente noleggio bici e guida

3 consiglierie dell’orientamento per attività di orientamento, incontro domanda e offerta di lavoro, tutoraggio. Richiesta esperienza di almeno 1000 1200 ore, diploma di laurea o maturità, gradita iscrizione l. 6899. Lavoro a tempo determinato. Zona: Lucca, Porcari, Altopascio, Montecarlo. Inviare e-mail a: [email protected].

1 esercente noleggio di biciclette e guida, per gestione e manutenzione flotta bici da corsa, accoglienza e gestione clienti (di persona, via mail e telefono), Customer engagement, consegna e ritiro bici, supporto in tour in bicicletta, guida cicloturistica, social media marketing. Gradita esperienza nella mansione. Richiesta padronanza dell’inglese, buona conoscenza pacchetto Office, posta elettronica, utilizzo dei principali social media. Lavoro a tempo determinato con possibilità di tempo indeterminato. Email: [email protected].