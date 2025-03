Consani in corsa per l’Awards Lav. Si vota ancora

Continua la corsa per il Premio Animal Awards Lav 2025, il prestigioso riconoscimento promosso da Lav rivolgendosi a coloro che, con il proprio impegno, hanno portato avanti azioni significative a favore degli animali. Tra i candidati di questa seconda edizione, nella categoria “Rappresentanti delle Istituzioni e delle Corti di Giustizia”, figura anche l’assessore del Comune di Lucca Cristina Consani, selezionata per il suo lavoro nella tutela e nel benessere degli animali, con iniziative come il “Bonus Animali”, i servizi di Pet Care e Pet Therapy nell’ambito del progetto europeo In-Habit e la creazione delle “animabili”, percorsi che favoriscono la relazione tra uomo, animale e natura.

Fino a mercoledì 12 marzo, tutti i cittadini potranno esprimere la propria preferenza partecipando alla votazione online sul sito di LAV (www.lav.it/animal-awards). Il voto è aperto a tutti e rappresenta un’importante occasione per sostenere chi si impegna concretamente nella difesa degli animali. “Questa candidatura è un riconoscimento non solo per me, ma per tutta l’amministrazione comunale di Lucca, che in questi anni ha lavorato per costruire una città più attenta ai diritti degli animali e al loro benessere. Invito tutti a partecipare alla votazione e ringrazio Lav per il lavoro che ogni giorno porta avanti con passione e determinazione”, così Consani.

I vincitori saranno proclamati il 30 marzo a Milano.