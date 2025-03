Congresso territoriale Slp Cisl. Tra conferme e nuovi eletti

Dopo un confronto concreto "onesto e stimolante", si è chiuso il III congresso del sindacato dei lavoratori della Cisl, che si è tenuto a Camaiore. A guidare il sindacato Slp Cisl - che rappresenta e tutela i lavoratori e le lavoratrici del Gruppo Poste Italiane e di quelli della comunicazione e della logistica postale degli appalti e dei recapiti - nei prossimi quattro anni sarà Filomena Del Prete, affiancata da una segreteria composta da Francesco Benedetti e da Christian Carta. Ai nuovi eletti ed ai confermati vanno i più sinceri auguri di buon lavoro da parte dei vertici di Cisl, con la consapevolezza che questo importante appuntamento appena concluso non rappresenti un punto di arrivo, ma l’inizio di un ulteriore percorso di trasformazione capace di affrontare, in maniera innovativa e moderna, le sfide di un futuro che rafforzerà il Sindacato dando sempre maggiore voce alle lavoratrici, ai lavoratori e alle loro istanze. Nel ringraziare i presenti per il prezioso contributo offerto alla discussione, si chiude un Congresso che ha regalato importanti spunti di riflessione per le prossime azioni da mettere in campo sulle più attuali esigenze del comparto e la loro naturale evoluzione.