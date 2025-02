Congresso di FdI a Coreglia. Togneri eletto coordinatore

Al congresso comunale di Fratelli d’Italia a Coreglia Antelminelli Massimo Togneri è stato eletto nuovo coordinatore, affiancato dal vice Pietro Frati. Gli altri componenti del direttivo, oltre a Togneri e Frati, saranno Amerigo Notini, Francesco Purini, Carlo Pieruccini, Ivan Nannini e Massimiliano Carrara. A portare i saluti all’inizio delle operazioni congressuali, sono stati il capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e l’onorevole Riccardo Zucconi, mentre da segnalare, tra gli ospiti intervenuti, Massimo Giannoni (Borgo a Mozzano), il consigliere comunale di Castelnuovo Silvia Grossi e il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini. "Siamo giunti – ha spiegato e Riccardo Giannoni – all’undicesimo appuntamento congressuale del nostro partito in Provincia di Lucca. Sono contento della partecipazione da parte degli iscritti e simpatizzanti a questi nostri appuntamenti che hanno l’obiettivo di rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia nei vari territori. Sono certo che Massimo e Pietro, insieme agli altri componenti del direttivo comunale, sapranno lavorare fin da subito per i prossimi appuntamenti elettorali che interesseranno il territorio comunale di Coreglia Antelminelli".

Fio.Co.