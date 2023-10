Congratulazioni a Camilla Martini neo dottoressa

1Camilla Martini, 23 anni, super tifosa del Pieve Fosciana e appartenente allo staff della società garfagnina, si è brillantemente laureata in Infermieristica pediatrica con 109, per la soddisfazione di amici, familiari e della dirigenza dell’USD, che ha omaggiato la simpatica ed emozionata Camilla con un bel mazzo di fiori, prima della sfida contro il Viareggio: un modo insolito e originale di dirle grazie, per il suo impegno e dedizione a favore dei colori biancorossi. Congratulazioni anche da La Nazione.