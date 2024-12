Conferenza a Lucca: uguaglianza di genere e parità nei diritti e doveri

Cinque ospiti e, sul tavolo, un tema che parla di uguaglianza e di parità in fatto di diritti e doveri tra donne e uomini. Un pomeriggio di confronto – aperto al pubblico – e che permetterà di riflettere a 360 gradi sul tema partendo dalla questione economica e dell’autonomia finanziaria. Basti pensare che in Italia esiste ancora una fetta assai corposa di donne che ancora non ha un proprio conto corrente personale, tanto per fare un esempio.

L’appuntamento è quello che andrà in scena questo pomeriggio con inizio alle ore 16 nella sala conferenze del Museo dell’Antica Zecca di Lucca in piazzale Verdi, sotto la salita grande delle Mura tanto per intenderci, entrando da Porta Sant’Anna. Un appuntamento promosso dalla Conferenza delle Donne Democratiche del Pd di Lucca.

La conferenza, dal titolo “Pari o dispari? Pareggiamo la bilancia cominciando dal lavoro - La violenza economica contro le donne“ vedrà in apertura i saluti istituzionali del segretario territoriale del Partito Democratico Patrizio Andreuccetti, della portavoce della Conferenza Donne Democratiche di Lucca Alessandra Nieri e della presidente dell’Assemblea territoriale del Partito Democratico Camilla Corti.

Dunque il dibattito – che sarà moderato dal vicecaposervizio de La Nazione di Lucca, Cristiano Consorti – vedrà al tavolo come ospiti l’assessora regionale all’Istruzione, al Lavoro, all’Università e alla ricerca, alle Pari opportunità e alla memoria Alessandra Nardini, l’avvocata giuslavorista Cpo del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze ed ex componente della Cpo della Regione Toscana Marina Capponi, la presidente del terziario Donna di Confcommercio Lucca Samanta Cecchi, la presidente dell’associazione “Non ti scordar di te“ Maria Stella Adami e la psicologa referente dell’area autonomia e lavoro dell’associazione “Luna“ Giulia Panconi. A seguire poi, spazio agli interventi dei componenti dell’Assemblea territoriale del Partito Democratico di Lucca.

Sarà dunque un’occasione in più per fare il punto sul tema dei diritti, ma anche dei doveri e dell’uguaglianza e della parità nei rapporti tra uomini e donne: l’ingresso è gratuito e libero e reso possibile grazie alla gentile concessione degli spazi da parte della Fondazione dell’Antica Zecca di Lucca presieduta da Alessandro Colombini.