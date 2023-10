Confcommercio sostiene Pianeta Terra a Lucca

Grande attesa da parte di Confcommercio per l’imminente avvio della seconda edizione del Pianeta Terra Festival, la manifestazione promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e da Editori Laterza, e dedicata al futuro del nostro pianeta.

“Dopo il grande successo dello scorso anno – affermano il presidente e la direttrice di Confcommercio, Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini - il cast dei relatori e la ricchezza del programma lasciano intuire come anche l’edizione alle porte possano servire a trasformare la manifestazione in un vero e proprio punto di riferimento per temi di straordinaria attualità come lo stato di salute della terra, la sostenibilità ambientale e l’emergenza climatica”.

“Nel salutare l’imminente avvio del festival – proseguono Pasquini e Giovannini -, che va ad impreziosire ancor di più l’offerta culturale e scientifica della città, Confcommercio ha deciso, assieme al suo Ccn, di fornire anche quest’anno la propria collaborazione. In queste ore, infatti, verrà consegnata in oltre cento negozi del centro storico una apposita cartellonistica che, esposta nelle vetrine e all’interno delle attività, consentirà a tutti di poter conoscere il programma della manifestazione puntando semplicemente un qr code con il proprio smartphone”.