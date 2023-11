"Confartigianato Lucca: "Interventi su via delle Cartiere a Collodi preoccupano"

La Confartigianato Imprese Lucca è interventura sulla questione della decisione del Comune di Pescia, che intende effettuare interventi su via delle Cartiere a Collodi bloccando, per alcuni mesi, anche il transito al traffico pesante. L’associazione ha espresso viva preoccupazione per i danni che verranno arrecati alle cartiere, alle aziende che fanno parte dell’indotto ed anche agli autotrasportatori impegnati nella movimentazione delle merci provenienti o dirette alle cartiere. "Siamo dispiaciuti di non essere stati coinvolti come Confartigianato Lucca in questa questione anche perché questo non ci ha permesso di esprimere alcun parere relativo alla chiusura delle viabilità - spiegano -. Via delle Cartiere rappresenta una strada molto trafficata ed è, allo stato attuale, praticamente la sola utilizzata dagli autotrasportatori consentendo loro di effettuare sia le fasi di approvvigionamento sia quelle di consegna delle merci alle aziende della zona. La chiusura seppur limitata nel tempo, avrà riflessi su tutto il settore del trasporto con ovvie e pesanti ricadute negative sulla mobilità delle merci e di conseguenza sul lavoro delle cartiere. Pur comprendendo le necessità dell’intervento, che utilizza fondi del PNRR, riteniamo necessario un confronto con l’Amministrazione per trovare soluzioni che possano consentire agli autotrasportatori di effettuare la loro attività che è essenziale per il comparto cartario specialmente a causa del fatto che i tempi di realizzazione degli interventi non saranno di breve durata".