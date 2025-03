Condotte idriche. Lavori per 400mila euro

Il cronoprogramma è rispettato. Proseguono secondo la tabella di marcia i lavori realizzati da Acque Spa e concordati con il Comune di Capannori per la posa di nuove condotte idriche a Sant’Andrea in Caprile. In totale saranno sostituite 640 metri di tubature in via di Valli nel tratto in entrata alla frazione e per alcune decine di metri in via Sant’Andrea (fino al campo sportivo). Le nuove tubature sono realizzate in ghisa sferoidale, un materiale più longevo rispetto alle tubazioni di vecchia generazione e con un diametro più ampio rispetto alle condotte ora in funzione per assicurare un servizio idrico migliore e più efficiente.

L’intervento vede un investimento di 440mila euro, co-finanziato dal PNRR. I lavori, progettati da Ingegnerie Toscane, si concluderanno entro la prima settimana di aprile e prevedono anche il rifacimento degli allacci di utenza. In seguito, sarà garantita la riasfaltatura delle strade. "Siamo soddisfatti dell’andamento dei lavori che si stanno svolgendo nei tempi previsti per risanare e rendere quindi più efficiente un lungo tratto della rete idrica a Sant’Andrea in Caprile – afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi–. Il servizio idrico è essenziale per i cittadini e deve essere moderno ed efficiente. Il nostro obiettivo è quello di proseguire nell’importante opera di rinnovamento delle condotte per garantire una rete idrica di qualità su tutto il territorio comunali, sostituendo le vecchie condotte. La viabilità, dopo l’assestamento, sarà riasfaltata.

Ma.Ste.