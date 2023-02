Condannato a un anno e 7 mesi per tentata rapina

E’ stato condannato a un anno, sette mesi e dieci giorni di reclusione un trentottenne marocchino finito sotto processo per tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. La condanna gli è stata inflitta dal gup Antonia Aracri in rito abbreviato, grazie al quale il giovane ha ottenuto lo sconto di un terzo sulla pena. Il trentottenne si trova già in carcere da quattro mesi per questo episodio.

La tentata rapina risale al 12 ottobre scorso al bar Masini di viale Europa a Lammari. Quel pomeriggio il marocchino, ubriaco, era entrato più volte nel locale afferrando birra dal frigorifero e uscendo senza pagare. L’ultima volta il padre della titolare aveva tentato di fermarlo e lui per tutta risposta gli si era rivoltato contro, afferrando una sedia. Era stato bloccato da un cliente, ma a quel punto aveva estratto un grosso coltello e minacciava di ferire qualcuno.

Intanto erano accorsi sul posto i carabinieri che avevano trovato il titolare davanti al frigorifero delle birre e il marocchino che alla loro vista aveva gettato a terra il coltello. Il 38enne, già noto alle forze dell’ordine, aveva subito opposto resistenza ed era stato necessario l’intervento congiunto di una pattuglia dei carabinieri di Capannori e di una di Villa Basilica per evitare il peggio. Adesso la condanna in primo grado per il marocchinom, che è sempre rimasto in carcere da quel giorno.