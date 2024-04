Concorso ‘Go To Health‘ per diventare grandi, premiato l’Isi Pertini

Video, poster e brochure. Che parlano di autostima, emozioni, sessualità, bullismo, contraccezione, amore e amicizia. Vale a dire di come si diventa grandi. E di come, in questo delicato passaggio dall’infanzia all’età adulta, i consultori giovani possano essere un valido punto di riferimento per confrontarsi, aprirsi e parlare delle inquietudini, dubbi e interrogativi di chi ha dai 13 ai 24 anni. A realizzare i materiali grafici che sono stati premiati lunedì scorso all’istituto “Fermi” di Pontedera, sono stati i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori che hanno partecipato al concorso artistico “Go to Health”. Primo premio assoluto nella categoria “brochure” alla quarta A TGC dell’Isi Pertini di Lucca, e secondo riconoscimento nella categoria “poster“ alla quarta A TGC sempre dell’Isi “Pertini”. Soddisfazione per le dirigenti Asl Rosa Maranto e Patrizia Fistesmaire che ricordano che il progetto prosegue anche grazie alle psicologhe borsiste Eleonora Pera, Vittoria Giubbolini, Giulia Verdigi, Eleonora Cazzaniga, Francesca Giusti, Flavia Palombi, Cristina Alberti.