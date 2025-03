Concorso di scrittura per ragazzi

Al via le iscrizioni per partecipare in forma gratuita al premio nazionale letterario ’’Manarino’’, promosso e organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Remaschi e dalla scuola primaria locale. Torna, infatti, il concorso per cimentarsi nella costruzione di una fiaba inedita aperto a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni e che vogliano misurarsi nella scrittura di un opera letteraria per bambini. Per le composizioni sono previsti premi in denaro, destinati ai primi tre classificati. Ogni autore potrà partecipare con un solo elaborato, inedito e a tema libero, rispettoso delle caratteristiche tipiche della fiaba, come un testo che non contenga né gesti né ipotesi di violenza, redatto in italiano, intonale libertà di scelta espressiva.

Per l’occasione, verranno istituite due commissioni giudicanti; la prima composta da tre esperti nel settore con il compito di selezionare cinque fiabe tra le quali saranno scelte le prime tre classificate dalla giuria composta dagli alunni della scuola primaria di Coreglia Antelminelli. Ogni alunno assegnerà un punteggio a ciascuna fiaba e, sulla base dei punteggi assegnati, si stilerà una graduatoria che gli insegnanti faranno pervenire direttamente al Comune. Le opere presentate non verranno restituite e non saranno comunicati giudizi su quelle non classificate.

"La giunta comunale – dichiara l’assessora alla cultura Lara Baldacci - ringrazia il comitato premi letterari di Coreglia e tutti coloro che ne hanno preso parte". Le opere dovranno essere inviate, entro le ore 13 del 30 giugno esclusivamente tramite mezzo postale (raccomandata AR) al seguente indirizzo: Concorso Premio Letterario MANARINO c/o Piazza Antelminelli 8 , 55025 Coreglia Fio. Co.