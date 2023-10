Concorsi pubblici prorogati i termini

L’Unione Comuni Garfagnana ha prorogato i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai due concorsi pubblici per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un funzionario tecnico e di un funzionario tecnico per l’area forestazione. C’è tempo fino alle ore 12 di giovedì 2 novembre 2023. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente mediante iscrizione on-line attraverso la compilazione del format di candidatura del portale “inPa“ all’indirizzo https:www.inpa.gov.it.