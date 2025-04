Concertone del Primo Maggio. A tutta musica in piazza Moro con Alex Britti, Eliza G. e Mida

Un primo maggio all’insegna della musica, della condivisione e del divertimento. Questo l’invito dell’amministrazione comunale che conferma la grande attesa per la tradizionale kermesse musicale promossa in occasione della Festa del Lavoro, in collaborazione con la Regione e LEG Live Emotion Group. Il concerto con ingresso gratuito, che ogni anno richiama migliaia di persone in piazzale Aldo Moro, nella piazza di fronte al municipio vede quest’anno ospiti pronti a salire sul palco come il cantautore romano Alex Britti, Eliza G cantante italiana di fama internazionale e Mida. Durante tutta la giornata del primo maggio, in piazza Aldo Moro, saranno presenti anche gli stand delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, di associazioni e realtà locali tra cui: Commissione Pari Opportunità, Centro di Ricerca Rifiuti Zero, Emergency, Misericordie e Donatori di Sangue. La musica in piazza inizierà a risuonare già la sera di mercoledì 30 aprile, a partire dalle ore 20,30, con i giovani artisti che parteciperanno alla finale del Contest ‘Talenti in Scena - Premio Lele Panigada - seconda edizione" promosso dal Comune. I finalisti: Matilde Gioe, La Landucci, Corra 31, L’Andre, Martina Ghimenti, STR, Black Sugar Coat, Orlando Contreras e Samuele Rossi, provenienti da varie parti della Toscana, sono stati selezionati da un’apposita giuria tra un alto numero di partecipanti al bando pubblicato dal Comune.

I vincitori del Contest saranno premiati il 1° Maggio sul palco del concertone. Ad aprire il concertone del 1° maggio sarà poi Mida, giovane rapper italo-venezuelano tra le nuove rivelazioni della scena urban, che inizierà la sua esibizione alle ore 16. A scaldare la platea, alle 17, sarà Eliza G, cantante italiana di fama internazionale, con la sua energia travolgente e la sua voce potente.

Gran finale alle 18.30 con il concerto di Alex Britti, uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, capace di unire generazioni diverse con la sua musica d’autore. Britti regalerà al pubblico un’atmosfera magica, proponendo i brani da hit e il meglio del suo repertorio: da classici come "Gelido", "Da piccolo", "Solo una volta", "La vasca", "Oggi sono io", "7000 caffè", fino ai successi più recenti come "Tutti come te", "Nuda", "Supereroi" e "Uomini".

Barbara Di Cesare