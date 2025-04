Addio ad Augusto Romei, il dolore dei Lucchesi nel Mondo

Lucca, 30 aprile 2025 – E’ scomparso Augusto Romei, presidente dei Lucchesi nel Mondo a Bangkok, una delle anime più attive e generose dell’associazione che rappresenta 4.800 famiglie aderenti nel mondo e 80 tra delegazioni e circoli sparsi in ogni continente. La presidente Ilaria del Bianco e il direttivo dell’associazione Lucchesi nel Mondo partecipano al grande dolore per la scomparsa di un amico e benefattore ed esprimono alla famiglia vicinanza ed affetto.

Augusto Romei, classe 1950, abitava e lavorava da decenni, insieme alla famiglia a Bangkok in Thailandia, dove aveva fondato l’azienda “Quick Pack Pacific” che produce pellicole per imballaggio di cibi. “Augusto è stato per noi un amico e molto più di un benefattore – sottolinea Ilaria Del Bianco -. Ci ha dimostrato nei fatti il grande amore per la sua terra e per la nostra associazione. Troppo spesso si dimentica che parlare di un’associazione significa parlare di un organismo in cui tutti insieme si lavora per raggiungere un unico obiettivo, con uno scambio continuo tra il dare e il ricevere: Augusto lo aveva ben presente e nella sua vita ha dato a Lucca e alla nostra associazione molto più di quello che ha da noi ricevuto, anche se non sono mai mancati i riconoscimenti come, nel 2022, la medaglia del Comune di Lucca consegnata dall’allora sindaco Alessandro Tambellini su stimolo e richiesta dei Lucchesi nel Mondo”.

“Sempre in prima linea ogni volta che si è cercato all’estero sostegno per qualche attività o iniziativa, Romei non si è mai tirato indietro, come nell’occasione della raccolta di fondi per il restauro del tempietto del Civitali che accoglie il Volto Santo in Cattedrale. La sua generosità fu grande anche dopo la tragedia dello Tsunami del 26 dicembre 2006, quando insieme a tutta la sua famiglia, di concerto con l’Ambasciata italiana, aiutò moltissimi italiani che si ritrovarono senza niente”.

Sposato con Raffaella Lucchesi, hanno avuto tre figli: Romeo, Claudia e Bernardo, quest’ultimo molto conosciuto in città come giocatore e allenatore di rugby (legatissima a Bernardo la squadra del Rugby Lucca). Proprio a Bernardo, scomparso giovanissimo, sono state dedicate iniziative promosse dai Lucchesi nel Mondo con il sostegno della famiglia Romei: il “Premio Bernardo Romei” per far venire in Lucchesia alcuni giovani di origine lucchese nati in Argentina, poi le borse di studio per studenti del Boccherini, poi il sostegno a progetti dell’Asl. Senza dimenticare i concerti lirici organizzati dall’associazione a settembre, in occasione della Santa Croce e il sostegno per migliorare il Museo pucciniano di Celle di Pescaglia.