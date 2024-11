“Concerto per matita e orchestra“ in memoria di Sergio Staino

Non poteva mancare a Lucca Comics & Games 2024 un omaggio a Sergio Staino, a un anno dalla scomparsa. Al Teatro del Giglio è infatti andato in scena il “Concerto per Matita e Orchestra“, dove la musica e le tavole di Staino hanno dato vita a un unico racconto della vita familiare dei personaggi di Bobo. Lospettacolo è nato da un’idea del grande disegnatore e giornalista, che voleva dare un significato nuovo e diverso ad alcune delle sue strisce, musicandole in un stile cinema muto. Sergio ne disegnò la copertina. La band è stata formata da Michele Staino, figlio di Sergio, bassista e contrabbassista di ottimo livello: i musicisti sono David Micheloni, Andrea Coppini, Alessandro Fabbri, Andrea Rinaldi e Vittorio Conti. Con l’attacco del primo brano, “Take the A train“, “sigla“ di Duke Ellington, prendono forma le vignette di Staino, come in un’illusione che sia proprio lui a disegnarle dal vivo.

A introdurre l’evento il presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha ringraziato LC&G per l’attenzione riservata a Staino, che ha definito "straordinario uomo di valori e di cultura" e "punto di riferimento non solo italiano ma anche internazionale". "All’Uomo di Scandicci - ha ricordato – bastava una vignetta per condensare significati e messaggi sociali e politici. Come Regione gli abbiamo dedicato la Sala Azzurra della nostra sede, il minimo che potevamo fare per il padre di Bobo. E questo spettacolo dà un senso di continuità alla sua memoria".

Michele Staino, dopo aver ringraziato Giani, ha brevemente descritto lo spettacolo e presentato i musicisti, introducendo un ospite inatteso, l’attore fiorentino Paolo Hendel, che ha ringraziato LC&G per aver destinato fondi, raccolti nella tradizionale asta dell’Area Performance, alla Fondazione che si sta occupando della catalogazione digitale dell’opera di Staino.

Paolo Ceragioli